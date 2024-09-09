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19:52, 9 сентября 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили об использующих образ популярных блогеров мошенниках

Мошенники выманивают деньги у россиян с помощью поддельных розыгрышей

Фото: Andrej Lišakov / Unsplash

Россиян предупредили о мошенниках, использующих образ популярных блогеров, артистов или треш-стримеров, чтобы рекламировать поддельные розыгрыши. О распространенном способе выманивать денежные средства сообщает компания F.A.C.C.T. в Telegram.

Эксперты отметили, что злоумышленники создают ложные сообщения о том, что блогеры или артисты рекомендуют участие в некой лотерее. В ней потенциальной жертве предлагается открыть три коробки, в одной из которых можно обнаружить денежный приз.

После того, как человек нашел ячейку с вознаграждением, его просят ввести данные карты, утверждая, что на нее должен прийти выигрыш. После этого жертве сообщают, что конвертацию иностранной валюты в рубли необходимо оплатить. Ее стоимость составляет 638 рублей. «С каждым разом от жертвы будут запрашивать новые платежи для совершения операций, сумма оплаты будет также расти — до 3210 рублей. В итоге жертва не получит выигрыша и лишится всех переведенных денег. Данные банковской карты будут скомпрометированы», — предупредили в компании.

Эксперты подчеркнули, что с начала 2023 года таким способом мошенники получили более 81 миллиона рублей.

Ранее россиян предостерегли от нового вида мошенничества в чатах в WhatsApp. Злоумышленники пишут от имени учителей и директоров школ.

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      Мария Большакова
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