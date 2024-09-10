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20:04, 10 сентября 2024Россия

Появилось видео мощного пожара в спорткомплексе Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге мощный пожар начался в здании спортклуба Sport Palace

Мощный пожар начался в здании спорткомплекса Sport Palace в Санкт-Петербурге, очевидцы сняли возгорание на видео. Соответствующие кадры приводит Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах видно огромные языки пламени на крыше комплекса. От огня вверх поднимаются черные клубы дыма. Снятое с другого ракурса видео показывает, как прибывшие пожарные тушат разгоревшийся пожар.

Известно, что здание на момент ЧП находилось на ремонте. По информации Mash, сейчас от строения остался только каркас.

Ранее на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти произошел пожар. Возгорание началось во втором корпусе металлургического производства автомобильного завода.

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      Никита Абрамов
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