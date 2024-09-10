Россиянам назвали неожиданный продукт для профилактики рака кишечника

Гастроэнтеролог Морозов посоветовал пить молоко для профилактики рака кишечника

Молоко способно защитить кишечник от рака, считает врач-гастроэнтеролог, диетолог Сергей Морозов. Неожиданный продукт для профилактики злокачественных новообразований он назвал в беседе с aif.ru.

Врач обратил внимание на то, что избыточный вес увеличивает риск рака кишечника, поэтому здоровое и сбалансированное питание является одним из важнейших методов профилактики. При этом он отметил, что включение в рацион некоторых продуктов особенно полезно. Например, по словам гастроэнтеролога, молоко и кисломолочные продукты снижают риск рака. Для лучшего эффекта врач посоветовал пить молоко и кефир с жирностью 2,5 процента, а творог выбирать с жирностью 5-9 процентов.

Также по словам Морозова, риск рака снижают цельнозерновой хлеб, овощи и фрукты. «Они оказывают профилактическое действие в отношении рака за счет более высокого содержания пищевых волокон», — пояснил врач.

Специалист добавил, что ряд исследований доказал противораковый эффект у рыбы и морепродуктов. Кроме того, Морозов призвал включить в меню продукты с содержанием витаминов С, В и фолиевой кислоты. Эти вещества, уточнил врач, помогают уменьшить воспаление и тем самым защищают организм от рака.

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