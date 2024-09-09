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20:32, 9 сентября 2024Забота о себе

Врач назвал неожиданное средство для здоровья кишечника

Терапевт Радж назвал шелуху семян подорожника полезной для пищеварения

Фото: Avijit Bouri / Shutterstock / Fotodom

Шелуха семян подорожника является одним из лучших средств для улучшения пищеварения, считает терапевт Карен Радж. Его слова цитирует Daily Mirror.

Радж заявил, что шелуха семян подорожника оказывает уникальное действие на ЖКТ. По его словам, она одинаково полезна как при трудностях с опорожнением кишечника, так и при диарее. Он пояснил, что дело в растворимой клетчатке, из которой на 80 процентов состоит это неожиданное средство.

Терапевт назвал шелуху семян подорожника даже более полезным продуктом для здоровья кишечника, чем знаменитые семена чиа. «Семена подорожника образуют в кишечнике более вязкую гелеобразную субстанцию​. Это притягивает больше воды и эффективнее улучшает регулярность стула», — отметил врач.

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      Екатерина Улитина
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