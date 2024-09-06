Диетолог назвала уменьшающий вред от жирной пищи напиток

Диетолог Афинская: апельсиновый сок нейтрализует вред жирной пищи

Апельсиновый сок частично нейтрализует негативное воздействие жирной и высокоуглеводной пищи. Об этой пользе напитка рассказала диетолог Лиза Афинская в своем Telegram-канале.

Специалистка пояснила, что в апельсиновом соке много флавоноидов и витамина С, которые снижают воспаление и окислительный стресс. Поэтому, если запить им пиццу или гамбургер, вреда от жирной пищи будет меньше, отметила Афинская.

Диетолог также назвала другие продукты, которые уменьшают негативное воздействие фастфуда и подобных продуктов. По ее словам, такой эффект оказывают свежие апельсины и виноград. Афинская призвала использовать этот способ, когда хочется съесть что-то непролазное. Главное, уточнила она, не делать это слишком часто и помнить об умеренности.

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