Россиянам раскрыли опасность «большого пуза» для здоровья

Мясников: талия у мужчин 102 см и выше является фактором риска инфаркта

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыл россиянам опасность «большого пуза» для здоровья. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гость передачи задал доктору вопрос, в чем состоит опасность «большого пуза у мужчин». «Талия у мужчин 102 [сантиметра] и выше является фактором риска инфаркта, инсульта, диабета и болезней почек. Это один из важнейших признаков метаболического синдрома. Если бы этот жир был бы под кожей, это одно. А это — внутренний», — ответил медик.

Специалист назвал заплывший жиром живот одним из признаков нечувствительности к инсулину. «Убрать можно только одним способом — диетой», — заключил он.

Ранее Мясников рекомендовал россиянам отказаться от подсчета калорий. Он заявил, что для долгой и здоровой жизни необходимо сбалансировано питаться и заниматься физической активностью.