Россиянка расправилась со спящей матерью и попала под суд

В Ангарске будут судить дочь, задушившую спящую мать подушкой

В Иркутской области суд рассмотрит дело женщины, расправившейся с матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 13 июня в Ангарске женщина находилась в доме с матерью, которая из-за болезни не могла самостоятельно передвигаться и находилась в беспомощном состоянии. Обвиняемая решила расправиться с родственницей. Она взяла подушку и накрыла ей лицо спящей матери. Пострадавшая не выжила.

На допросе россиянка признала вину и раскаялась. Возбуждено дело по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство лица, заведомо находящегося для виновного в беспомощном состоянии») УК РФ. Оно уже передано в суд.

Ранее в Волгограде следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя, который расправился с отцом при помощи швабры и ножа.