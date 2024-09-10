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13:14, 10 сентября 2024Силовые структуры

Россиянка расправилась со спящей матерью и попала под суд

В Ангарске будут судить дочь, задушившую спящую мать подушкой

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Иркутской области суд рассмотрит дело женщины, расправившейся с матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 13 июня в Ангарске женщина находилась в доме с матерью, которая из-за болезни не могла самостоятельно передвигаться и находилась в беспомощном состоянии. Обвиняемая решила расправиться с родственницей. Она взяла подушку и накрыла ей лицо спящей матери. Пострадавшая не выжила.

На допросе россиянка признала вину и раскаялась. Возбуждено дело по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство лица, заведомо находящегося для виновного в беспомощном состоянии») УК РФ. Оно уже передано в суд.

Ранее в Волгограде следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя, который расправился с отцом при помощи швабры и ножа.

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      Екатерина Кашурникова
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