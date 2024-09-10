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18:24, 10 сентября 2024Мир

Шойгу рассказал о работе над российско-иранским договором

Шойгу: РФ завершает процедуры для подписания договора между Москвой и Тегераном

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россия завершает все необходимые внутренние процедуры в рамках подготовки к подписанию нового межгосударственного договора между Москвой и Тегераном. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Секретарь Совбеза рассказал о работе над российско-иранским договором на полях встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности. Он провел двустороннюю рабочую встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией могут подписать на саммите БРИКС в Казани, который пройдет 22-24 октября. По словам дипломата, процесс разработки договора уже завершен и в настоящий момент документ готовится к написанию. Он напомнил, что посещение саммита в Казани станет первой поездкой избранного в июле президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию.

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      Виктория Кондратьева
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