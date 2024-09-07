Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:33, 7 сентября 2024Мир

Посол Ирана допустил подписание договора о партнерстве с Россией осенью

Посол Ирана: договор о партнерстве с Россией могут подписать на саммите БРИКС

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией могут подписать на саммите БРИКС в Казани, который пройдет 22-24 октября. Об этом заявил посол исламской республики в Москве Казем Джалали, передает ТАСС.

«Мы поговорили с российскими коллегами по этому вопросу. Первая идея, действительно, такая (подписать договор на саммите БРИКС, — прим. «Ленты.ру»). Потому что этот саммит — масштабное мероприятие. (...) Также мы можем отложить подписание этого документа на отдельную встречу либо в Тегеране, либо в Москве. Этим сейчас занимаются, рассматриваются два варианта.», — сказал он.

По словам дипломата, процесс разработки договора уже завершен и в настоящий момент документ готовится к написанию. Он напомнил, что посещение саммита в Казани станет первой поездкой избранного в июле президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что более 30 стран заинтересованы в сотрудничестве с объединением БРИКС. По его словам, отношения с этими государствами развиваются плодотворно и их гипотетическое вступление может еще больше укрепить БРИКС.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле оценили силы России противостоять ВСУ в Курской области. Что об этом сказал Песков?

      Украинский пленный обвинил командование ВСУ в отправке солдат в Курскую область на убой

      В ФИПИ рассказали об ответах российских школьников на вопросы об СВО на ЕГЭ

      В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с российскими паралимпийцами

      В США испугались стремления Турции вступить в БРИКС

      В российском регионе задержали угрожавшую взорвать больницу женщину

      В российском регионе мужчина готовил шашлыки и поджег 11-летнего сына

      Раскрыты распространенные ошибки при сдаче на водительские права

      Посол Ирана допустил подписание договора о партнерстве с Россией осенью

      В МИД заявили о тайных покупках российского газа на Западе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше