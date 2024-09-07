Посол Ирана допустил подписание договора о партнерстве с Россией осенью

Посол Ирана: договор о партнерстве с Россией могут подписать на саммите БРИКС

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией могут подписать на саммите БРИКС в Казани, который пройдет 22-24 октября. Об этом заявил посол исламской республики в Москве Казем Джалали, передает ТАСС.

«Мы поговорили с российскими коллегами по этому вопросу. Первая идея, действительно, такая (подписать договор на саммите БРИКС, — прим. «Ленты.ру»). Потому что этот саммит — масштабное мероприятие. (...) Также мы можем отложить подписание этого документа на отдельную встречу либо в Тегеране, либо в Москве. Этим сейчас занимаются, рассматриваются два варианта.», — сказал он.

По словам дипломата, процесс разработки договора уже завершен и в настоящий момент документ готовится к написанию. Он напомнил, что посещение саммита в Казани станет первой поездкой избранного в июле президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что более 30 стран заинтересованы в сотрудничестве с объединением БРИКС. По его словам, отношения с этими государствами развиваются плодотворно и их гипотетическое вступление может еще больше укрепить БРИКС.