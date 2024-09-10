Умерший в СИЗО фигурант дела о сухпайках препятствовал расследованию

Умерший в СИЗО фигурант дела о сухпайках Котельников препятствовал следствию

Умерший в июле в СИЗО Игорь Котельников, проходивший фигурантом дела о поставках некачественного питания для нужд Минобороны, препятствовал расследованию, пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Следователь просит избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в материалах. В суде уточнили, что он «препятствовал установлению истины по делу, был намерен затруднить ход расследования, сбор и закрепление доказательственной базы».

31 июля стало известно, что Игорь Котельников, который умер в московском СИЗО-4 «Медведь», был фигурантом дела бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова. Он проходил обвиняемым по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).