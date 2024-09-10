Рогов: ВС России сорвали попытки ВСУ усилить группировку в Степногорске

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России сорвали попытки украинского командования усилить группировку в Степногорске Запорожской области. Об это сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши войска сорвали попытки украинских боевиков усилить свою группировку на степногорском направлении, угрожающей Васильевке», — рассказал Рогов. По его словам, работа российских войск проводится с помощью нанесения превентивных ударов артиллерией и авиацией. По его словам, за последние сутки было уничтожено несколько артиллерийских установок Вооруженных сил Украины (ВСУ) и складов с боеприпасами.

Ранее из сводок Минобороны России стало известно, что потери украинских войск за сутки составили до 2175 человек. По данным ведомства, больше всего бойцов ВСУ потеряли в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Часов Яр, Кураховка, Максимильяновка и Катериновка Донецкой народной республики — около 715 человек.