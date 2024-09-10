Потери украинских войск за сутки составили до 2175 человек, следует из сводки Минобороны России.
По данным ведомства, больше всего бойцов Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Часов Яр, Кураховка, Максимильяновка и Катериновка Донецкой Народной Республики — около 715 человек.
На указанном направлении российские военные подразделений «Южной» группировки войск отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ.
Бои также велись в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, уточнили в МО РФ.
Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ ежедневно теряют до двух тысяч военнослужащих. Он отметил, что темпы наступления в Донбассе растут, российская армия берет под контроль в среднем по 28 квадратных километров территорий.