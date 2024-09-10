Минобороны заявило, что потери ВСУ за сутки составили до 2175 человек

Потери украинских войск за сутки составили до 2175 человек, следует из сводки Минобороны России.

По данным ведомства, больше всего бойцов Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Часов Яр, Кураховка, Максимильяновка и Катериновка Донецкой Народной Республики — около 715 человек.

На указанном направлении российские военные подразделений «Южной» группировки войск отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ.

Бои также велись в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, уточнили в МО РФ.

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ ежедневно теряют до двух тысяч военнослужащих. Он отметил, что темпы наступления в Донбассе растут, российская армия берет под контроль в среднем по 28 квадратных километров территорий.