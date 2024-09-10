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11:16, 10 сентября 2024Россия

Раскрыты суточные потери украинских войск

Минобороны заявило, что потери ВСУ за сутки составили до 2175 человек

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Потери украинских войск за сутки составили до 2175 человек, следует из сводки Минобороны России.

По данным ведомства, больше всего бойцов Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Часов Яр, Кураховка, Максимильяновка и Катериновка Донецкой Народной Республики — около 715 человек.

На указанном направлении российские военные подразделений «Южной» группировки войск отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ.

Бои также велись в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, уточнили в МО РФ.

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ ежедневно теряют до двух тысяч военнослужащих. Он отметил, что темпы наступления в Донбассе растут, российская армия берет под контроль в среднем по 28 квадратных километров территорий.

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      Елена Торубарова
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