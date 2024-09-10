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16:18, 10 сентября 2024Путешествия

Туристы в шутку поучаствовали в массовых протестах в Индонезии и были депортированы

Daily Mail: британцы поучаствовали в протестах в Индонезии и были депортированы

Два британских туриста в шутку приняли участие в массовых протестах водителей такси в Индонезии, попали на видео и были депортированы. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что протесты прошли в Джакарте 29 августа. В роликах, снятых участниками, британцы Бенджамин Джеймс Ловелл и Бенджамин Томас Слоан улыбались и выкрикивали лозунги вслед за митингующими. Местные жители оказались в восторге от причастности иностранцев к акции и с любопытством задавали им вопросы.

Однако вскоре туристов арестовали за нарушение иммиграционного законодательства. Шесть суток британцы провели в заключении, после чего их депортировали за свой счет на родину.

Более тысячи водителей мототакси провели акции протеста по всей Индонезии 29 августа. Они выступили против низкой зарплаты и несправедливого отношения со стороны сервисов по вызову водителей.

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      Марк Успенский
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