Турция получила список преступников от Таджикистана

МВД Таджикистана передало Турции список преступников, разыскиваемых Анкарой

Глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода передал замминистра внутренних дел Турции Мехмету Сагламу список преступников, разыскиваемых Анкарой. Об этом сообщила пресс-служба таджикского ведомства.

Встреча Рахимзоды с Сагламом прошла в китайском городе Ляньюньган в рамках Ляньюньганского форума по глобальной безопасности. «Турецкой стороне был передан список разыскиваемых преступников в Турции», — говорится в заявлении МВД Таджикистана.

Кроме того, стороны затронули вопросы укрепления сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Помимо этого, они обсудили активизацию процесса экстрадиции преступников, подготовку высококвалифицированных кадров и отмену виз.

В апреле турецкие правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых в подготовке теракта от лица «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, признана террористической организацией в России и запрещена). Речь идет о гражданине Таджикистана и гражданке Киргизии. После допроса перед судом предстали гражданин и гражданка Киргизии. В том же месяце Турция отменила безвизовый режим для таджикских граждан.