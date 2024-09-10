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10:37, 10 сентября 2024Бывший СССР

Турция получила список преступников от Таджикистана

МВД Таджикистана передало Турции список преступников, разыскиваемых Анкарой

Фото: Murad Sezer / Reuters

Глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода передал замминистра внутренних дел Турции Мехмету Сагламу список преступников, разыскиваемых Анкарой. Об этом сообщила пресс-служба таджикского ведомства.

Встреча Рахимзоды с Сагламом прошла в китайском городе Ляньюньган в рамках Ляньюньганского форума по глобальной безопасности. «Турецкой стороне был передан список разыскиваемых преступников в Турции», — говорится в заявлении МВД Таджикистана.

Кроме того, стороны затронули вопросы укрепления сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Помимо этого, они обсудили активизацию процесса экстрадиции преступников, подготовку высококвалифицированных кадров и отмену виз.

В апреле турецкие правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых в подготовке теракта от лица «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, признана террористической организацией в России и запрещена). Речь идет о гражданине Таджикистана и гражданке Киргизии. После допроса перед судом предстали гражданин и гражданка Киргизии. В том же месяце Турция отменила безвизовый режим для таджикских граждан.

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      Кристина Есикова
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