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23:35, 10 сентября 2024Мир

В Британии раскрыли сроки снятия запрета США на удары Украины вглубь России

Times: США могут изменить позицию по ударам Украины вглубь РФ в ближайшие недели

Фото: Tim Mossholder / Unsplash

США могут снять запрет на удары Украины вглубь России в ближайшие недели. Об этом, ссылаясь на источники в правительстве Великобритании, пишет газета The Times.

Сообщается, что ряд членов американской администрации уже поддерживает такое решение, но они должны убедить остальных сотрудников Белого дома и президента страны Джо Байдена. По данным издания, Вашингтон может изменить свою позицию по этому вопросу до заседания Генассамблеи ОНН в Нью-Йорке, которое пройдет 22-23 сентября.

В то же время Белый дом утверждает, что США по-прежнему не поддерживают удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России.

Незадолго до этого американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что президент Байден обсудит такую возможность с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Он добавил, что США намерены выслушать представителей Украины, чтобы «выработать собственную оценку того, что сейчас необходимо Киеву и какую поддержку Вашингтон может предоставить».

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      Марина Совина
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