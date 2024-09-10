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09:54, 10 сентября 2024Мир

В Германии заявили о способности России произвести весь запас оружия бундесвера за полгода

Welt: России хватит шести месяцев, чтобы произвести весь запас оружия бундесвера
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

России хватит полугода, чтобы произвести весь запас оружия бундесвера. Об этом пишет Die Welt со ссылкой на исследование Кильского института мировой экономики (IfW).

«В то время как мощности российской оружейной промышленности за последние два года значительно возросли, намного превышая уровень российских потерь на Украине, и Москва может произвести весь арсенал вооружения бундесвера всего за шесть месяцев, рост немецких мощностей идет медленно», — говорится в материале.

Авторы исследования оценивали темпы военных закупок Германии с 2020 по 2024 год. По мнению аналитиков, при нынешних темпах Берлин сможет заполнить арсенал боевыми самолетами хотя бы на уровне 2004 года только к 2038 году, танками — к 2066 году, а гаубицами — к 2121-му.

В выводах к исследованию авторы материала заявили, что Россия из-за своих производственных мощностей является «угрозой безопасности НАТО», и рекомендовали европейским странам увеличить скорость военных закупок.

Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при Европейском союзе Кирилл Логвинов заявил, что европейские СМИ и политики намеренно нагнетают обстановку вокруг «российской угрозы». По словам дипломата, любые возникающие проблемы (продовольственные, энергетические, миграционные) объясняются «происками Кремля», а не негативными последствиями антироссийских санкций или бесконтрольной поддержкой Украины.

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      Лина Пивоварова
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