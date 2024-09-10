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08:31, 10 сентября 2024Россия

В трех московских аэропортах сняли ограничения на прилет и вылет

Росавиация: во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли ограничения

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» сняли ограничения на прилет и вылет самолетов. Об этом сообщает Telegram-канал «Представитель Росавиации».

Аэропорты закрыли в ночь на 10 сентября из-за массированного налета беспилотников на российские регионы.

Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов, отметил канал.

10 сентября Минобороны сообщило о перехвате в небе над Россией 144 беспилотников. Ровно половина из них – 72 штуки – была сбита над Брянской областью.

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      Алан Босиков
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