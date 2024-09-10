Военные командиры США и Китая провели первый за многие годы официальный разговор

NBC: военные командиры США и Китая провели первый за многие годы разговор

Командующий Вооруженными силами (ВС) США в Индо-Тихоокеанском регионе адмирал Сэмюэл Папаро и генерал У Яньан, командующий Южным театром военных действий Китая, провели первый за многие годы официальный разговор военных командиров двух держав. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на трех официальных лиц США.

Министерство обороны Китая также подтвердило факт разговора, отметив, что стороны «обменялись глубокими мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес». Как уточняет издание, Вашингтон и Пекин работают над восстановлением военных связей, чтобы избежать конфликта.

Согласно расшифровке разговора, опубликованной Белым домом, во время видеоконференции Папаро подчеркнул важность постоянной связи между двумя военными для «снижения риска неправильного восприятия или просчета». В отчете подчеркивается, что американский и китайский командующие провели «конструктивную и уважительную» беседу.

Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США будут следить за совместными военными учениями России и Китая, которые пройдут в сентябре в Японском и Охотском морях. Американский чиновник добавил, что Вашингтон не испытывает серьезных опасений на счет учений.