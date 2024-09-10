В Калининградской области волонтеры нашли старинную мозаику на стене остановки

Волонтеры нашли старинную мозаику на остановке в российском регионе. Соответствующий пост появился на странице проекта «Наследие стен» в соцсети «ВКонтакте».

В Калининградской области группа добровольцев несколько часов очищала закрашенную синей краской стену остановки. По словам организаторов движения, в некоторых местах на объекте присутствовало до десяти слоев красителя.

В результате работы волонтеры заметили на основной стене мозаику с изображением плодового дерева, луны и солнца. В то же время на торцевой стороне остановки стали проглядываться круглые формы. «Такие остановочные павильоны с мозаичным оформлением в настоящее время редкость. Это наследие, которое надо сохранять и беречь», — заявили авторы поста и уточнили, что самому младшему добровольцу, который работал в группе, девять лет.

Ранее волонтеры нашли внутри остановки, расположенной в поселке Дунаевка недалеко от Светлогорска, изображения абстрактных фигур, пловцов, волн, песчаного берега и русалки.

