Жителей соседних с поврежденной при атаке БПЛА многоэтажкой домов в Раменском эвакуировали

В Раменском эвакуировали жителей прилегающих к поврежденной многоэтажке домов

В подмосковном Раменском эвакуировали жителей пяти домов, расположенных рядом с атакованной беспилотником многоэтажкой. Об этом сообщил глава Московской области Андрей Воробьев в Telegram.

Губернатор прибыл в Раменское утром 10 сентября. Ночью этот городской округ подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Жителей прилегающих домой эвакуировали в целях безопасности, пояснил Воробьев. Можно ли вернуться в квартиры, людям сообщат около 20:00, отметил он.

Согласно приведенным губернатором данным, в результате атаки повреждены 54 квартиры. Ремонт поврежденного жилья власти региона возьмут на себя.