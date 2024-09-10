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09:23, 10 сентября 2024Россия

Жителей соседних с поврежденной при атаке БПЛА многоэтажкой домов в Раменском эвакуировали

В Раменском эвакуировали жителей прилегающих к поврежденной многоэтажке домов

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В подмосковном Раменском эвакуировали жителей пяти домов, расположенных рядом с атакованной беспилотником многоэтажкой. Об этом сообщил глава Московской области Андрей Воробьев в Telegram.

Губернатор прибыл в Раменское утром 10 сентября. Ночью этот городской округ подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Жителей прилегающих домой эвакуировали в целях безопасности, пояснил Воробьев. Можно ли вернуться в квартиры, людям сообщат около 20:00, отметил он.

Согласно приведенным губернатором данным, в результате атаки повреждены 54 квартиры. Ремонт поврежденного жилья власти региона возьмут на себя.

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      Алан Босиков
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