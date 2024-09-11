Трамп сделал выпад в сторону Байдена

Трамп заявил, что Трамп все время проводит на пляже

Бывший американский лидер и кандидат на пост президента США Дональд Трамп сделал выпад в сторону действующего главы государства Джо Байдена. Такое заявление он сделал во время выступления на теледебатах, трансляцию ведет телеканал ABC News.

«Если вы можете назвать его боссом. Он все свое время проводит на пляже», — сказал Трамп.

Ранее газета New York Post подсчитала, что президент США Джо Байден менее чем за четыре года провел в отпуске 532 дня. Это составляет около 40 процентов от 1326 дней, которые он провел на посту главы государства. Среднестатистическому американцу, который проводит в отпуске 11 дней в году, потребовалось бы примерно 48 лет, чтобы накопить такое количество выходных.

Для сравнения, экс-лидеры США Рональд Рейган и Барак Обама отдыхали всего 11 процентов из своих двух президентских сроков.