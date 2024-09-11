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10:49, 11 сентября 2024Мир

Команда Харрис оценила дебаты с Трампом

Команда кандидата в президенты США Харрис осталась довольна дебатами с Трампом

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Команда кандидата в президенты США Камалы Харрис осталась довольна дебатами с бывшим американским лидером, республиканцем Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что у членов штаба вице-президента «праздничное» настроение. Также, по мнению собеседников телеканала, Харрис отлично владела вопросами и ей удалось «спровоцировать Трампа на ответ».

Вечером 10 сентября в США прошли вторые дебаты в ходе президентской кампании этого года. Особый интерес событие приобрело из-за минимального разрыва между рейтингами соперников: в последних опросах он составлял всего 1-2 процентных пункта.

Дебаты Трампа и Харрис прошли в Филадельфии, штат Пенсильвания. Это один из самых крупных колеблющихся штатов: на него приходится сразу 19 выборщиков, и именно победа в Пенсильвании станет решающей для того или иного кандидата.

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      Виктория Кондратьева
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