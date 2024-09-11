МИД России пригрозил Западу уничтожением новых поставок ATACMS

Россия на поле боя уничтожит новые поставки ракет ATACMS, которые США собираются передать Киеву. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, сообщает RT.
«Как было и с прошлыми поставками вооружений США киевскому режиму, все это будет уничтожено. А нашим противникам на поле боя будет нанесено поражение», — сказал он.
По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, цели, которые ставят перед собой Запад, недостижимы. Однако дипломат подчеркнул, что опасности и риски растут.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что, вероятно, решение об ударах по территории России ракетами ATACMS уже принято. Политик предположил, что в СМИ его пытаются формализовать.