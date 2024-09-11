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13:45, 11 сентября 2024Мир

МИД России пригрозил Западу уничтожением новых поставок ATACMS

Рябков: новые поставки ATACMS Киеву будут уничтожены, цели Запада недостижимы
Пуск ATACMS

Пуск ATACMS. Фото: 8th United States Army / Reuters

Россия на поле боя уничтожит новые поставки ракет ATACMS, которые США собираются передать Киеву. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, сообщает RT.

«Как было и с прошлыми поставками вооружений США киевскому режиму, все это будет уничтожено. А нашим противникам на поле боя будет нанесено поражение», — сказал он.

По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, цели, которые ставят перед собой Запад, недостижимы. Однако дипломат подчеркнул, что опасности и риски растут.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что, вероятно, решение об ударах по территории России ракетами ATACMS уже принято. Политик предположил, что в СМИ его пытаются формализовать.

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      Виктория Кондратьева
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