Мужчина поймал огромную рыбу и установил новый рекорд

В США рыбак поймал малоротого буффало весом 32 килограмма и побил рекорд Техаса

В США мужчина выловил малоротого буффало весом 32,2 килограмма и установил новый рекорд штата Техас. Об этом сообщает KXAN-TV.

Удача улыбнулась Остину Андерсену, который поймал огромную рыбу в озере Леди-Берд 10 июня. Длина улова составила 113 сантиметров. После измерения рыбы Андерсен выпустил ее обратно в озеро. Департамент парков и дикой природы Техаса официально признал его достижение.

Андерсен побил рекорд штата, который держался с 2022 года. Тогда Кэссиди Дуглас поймал в том же озере малоротого буффало весом 29 килограммов. На тот момент это был самый крупный улов в водоеме, независимо от вида рыбы. Теперь это достижение перешло Андерсену.

Ранее в США житель штата Миссури поймал белого амура весом 33,7 килограмма и побил рекорд, державшийся с 1999 года. Фрэнку Рейнольдсу из города Линн понадобилось около 15 минут, чтобы побороть огромную рыбу и вытащить ее.