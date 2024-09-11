МВД ликвидировало в 13 регионах России сеть узлов связи телефонных мошенников

МВД накрыло в регионах РФ сеть узлов связи для дистанционного мошенничества

Сотрудники МВД ликвидировали в 13 регионах России разветвленную сеть узлов связи, которую использовали телефонные мошенники для хищения денежных средств у граждан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк и опубликовала оперативное видео в своем Telegram-канале.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые задерживают подозреваемых, участвовавших в преступной деятельности. Показаны сим-карты и порты.

Эта сеть позволяла преступникам из-за рубежа дистанционно и анонимно связываться с потерпевшими и убеждать их отдавать свои денежные средства. Участники организованной группы выполняли указания анонимного куратора, находящегося за пределами России. Он в интернете вербовал молодежь, отправлял им сим-боксы, позволявшие менять номера телефонных мошенников на российские. Соучастники регулярно меняли местонахождение станций с оборудованием, как правило, арендуя квартиры. Они использовали свыше 8000 телефонных номеров, с помощью которых было совершено не менее 100 мошенничеств.

В ходе обысков изъято 39 единиц сетевого оборудования, задержаны 26 подозреваемых.

10 сентября сообщалось, что в Забайкальском крае 69-летний местный житель отдал мошенникам 24 миллиона рублей.