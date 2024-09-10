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11:56, 10 сентября 2024Силовые структуры

Российский пенсионер лишился 24 миллионов рублей после общения с мошенниками

МВД: в Забайкальском крае пенсионер отдал 24 миллиона рублей мошенникам

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Забайкальском крае 69-летний местный житель отдал мошенникам 24 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, потерпевшему позвонили аферисты и представились сотрудниками Пенсионного фонда, пообещав помочь с перерасчетом пенсии. Они убедили пенсионера обналичить 24 миллиона рублей ради «спасения» от мошенников или несанкционированного оформления кредита. Суммарно обманутый мужчина совершил 50 переводов аферистам через разные банкоматы. Затем он рассказал о произошедшем сыну, и тот убедил отца обратиться в полицию.

Возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Москве полицейские задержали двух 18-летних россиян, работавших на телефонных мошенников.

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      Екатерина Кашурникова
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