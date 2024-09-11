МВД рассказало о Telegram-каналах с обсуждением нападений на российские школы

МВД: Telegram-каналы с угрозами терактов в школах созданы для запугивания людей

МВД рассказало о фактах создания Telegram-сообществ, в которых обсуждаются возможные нападения на образовательные учреждения в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства.

По данным МВД, посредством таких каналов злоумышленники распространяют сообщения об угрозе терактов в школах. Так, в начале администраторы показывают подписчикам свою «осведомленность» о внутренней жизни учреждений, о которой заранее узнают из социальных сетей, а затем пытаются запугать людей и расшатать «социальную обстановку».

Ранее подросток из Дагестана не сообщил о друге, планировавшем теракт в одной из школ Каспийска, и попался ФСБ.