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05:43, 11 сентября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о тревоге из-за мирного плана Шольца

Экс-депутат Дубинский: Германия не будет союзником Украины на мирных переговорах
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Подготовка канцлером Германии Олафом Шольцем мирного плана по Украине является тревожным знаком, поскольку это означает, что Берлин поддержит Киев на переговорах лишь отчасти. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

«Внезапная активность Шольца с “мирным планом” говорит о нескольких событиях. Германия в переговорах будет не на 100 процентов на стороне Украины», — сообщил он.

Парламентарий также отметил, что подготовка мирного плана указывает на критическую ситуацию на Украине, включая состояние энергетической сферы и вооруженных сил страны. Он добавил, что страны Запада больше не могут обеспечивать нужды Киева из-за отсутствия денег, а в Берлине не хотят усиления миграции в страну из Украины в случае коллапса режима Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, что Украина не поддержала мирный план канцлера Германии Олафа Шольца по урегулированию конфликта с Россией. «У нас четкая позиция — есть процесс, саммит мира. Все страны, которые хотят внести свой вклад, мы приглашаем их принять участие», — сказал представитель МИД Украины Георгий Тихий.

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      Артём Верейкин
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