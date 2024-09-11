На Украине заявили о тревоге из-за мирного плана Шольца

Экс-депутат Дубинский: Германия не будет союзником Украины на мирных переговорах

Подготовка канцлером Германии Олафом Шольцем мирного плана по Украине является тревожным знаком, поскольку это означает, что Берлин поддержит Киев на переговорах лишь отчасти. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

«Внезапная активность Шольца с “мирным планом” говорит о нескольких событиях. Германия в переговорах будет не на 100 процентов на стороне Украины», — сообщил он.

Парламентарий также отметил, что подготовка мирного плана указывает на критическую ситуацию на Украине, включая состояние энергетической сферы и вооруженных сил страны. Он добавил, что страны Запада больше не могут обеспечивать нужды Киева из-за отсутствия денег, а в Берлине не хотят усиления миграции в страну из Украины в случае коллапса режима Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, что Украина не поддержала мирный план канцлера Германии Олафа Шольца по урегулированию конфликта с Россией. «У нас четкая позиция — есть процесс, саммит мира. Все страны, которые хотят внести свой вклад, мы приглашаем их принять участие», — сказал представитель МИД Украины Георгий Тихий.