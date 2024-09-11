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11:01, 11 сентября 2024Среда обитания

Названы способы обезопасить личные данные при потере гаджета

Эксперт Кокорева призвала настроить удаленный доступ к гаджетам

Фото: Saketh / Unsplash

Настройка удаленного доступа к гаджетам поможет обезопасить личные данные при потере устройства. Этим и другими советами по обеспечению безопасности с «Газетой.Ru» поделилась руководитель команды информационной безопасности Почты Mail.ru Ксения Кокорева.

По словам эксперта, большинство современных смартфонов и планшетов предлагают функции, позволяющие удаленно заблокировать или стереть данные с потерянного устройства. Важно убедиться, что эти функции включены и настроены.

Также Кокорева посоветовала отключить автоматическую авторизацию для критически важных приложений, несмотря на ее удобство. Важно убедиться в наличии резервного копирования данных. Для хранения информации можно использовать облачные сервисы или внешние накопители.

После восстановления доступа к утерянным аккаунтам Кокорева посоветовала отследить их активность. «Если вы заметили подозрительную активность, незамедлительно измените пароль и деактивируйте аккаунт, если это возможно, а также свяжитесь со службой поддержки и сообщите о подозрительной активности и мошеннических действиях», — объяснила специалист.

Рекомендуется использовать беспарольный метод аутентификации, основанный на использовании электронного ключа (скан отпечатков пальцев, распознавание лица или специальной флешки Yubikey). Такой вариант аутентификации можно считать наиболее безопасным, указала специалист.

Следует также не забывать, что слабые пароли представляют собой серьезную угрозу безопасности. Поэтому рекомендуется использовать сложные пароли, состоящие из комбинаций букв, цифр и специальных символов. Также полезно использовать менеджеры паролей, которые помогут генерировать и хранить безопасные пароли.

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      Мария Черкасова
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