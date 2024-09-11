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02:01, 11 сентября 2024Забота о себе

Ненавидящей мужа-грязнулю женщине дали совет

Фото: Freepik

47-летняя женщина призналась, что ненавидит мужа-грязнулю, и обратилась за помощью к эксперту по отношениям Колин Нолан. О том, какой совет ей дали, рассказало издание Mirror.

Женщина рассказала, что следит за собой, не имеет вредных привычек, но живет с мужчиной, который не обращает внимания ни на что, кроме работы. «Он толстый, он неряха, он много курит, не занимается спортом, игнорирует болезни и работает по 18 часов в день. Если я разведусь с ним, то не получу ни пенни. Моя 24-летняя дочь тоже его ненавидит, но мы живем в большом доме и у нас есть возможность не пересекаться с ним», — раскрыла она подробности семейной жизни.

Автор письма добавила, что уже год состоит в отношениях с другим мужчиной. Ее новый партнер — вдовец, и периодические встречи его уже не устраивают. «Мне нравятся мои новые отношения. Недавно у мужа диагностировали неизлечимую болезнь, что в некоторой мере объясняет его скверный характер, но я чувствую только безразличие. Мне очень нужен совет», — сказала она.

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Эксперт по отношениям сказала, что, судя по всему, брак женщины давно распался. Она посоветовала поступить честно и развестись. Нолан также рекомендовала парную терапию, чтобы сохранить доверительные отношения после расставания.

«Не знаю, почему вы так долго избегали решения проблем, возможно, из-за денег. Но теперь же вы понимаете, что счастье невозможно купить. Деньги могут решить множество насущных проблем, но в таком браке невозможно быть эмоционально удовлетворенной», — подытожила эксперт.

Ранее к Нолан обратилась девушка, признавшаяся, что не может доверять своему парню, потому что он постоянно врет по мелочам. Нолан ответила, что причиной вранья может быть как раз то, что парень чувствует недоверие.

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      Алиса Дмитриева
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