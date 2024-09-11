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05:03, 11 сентября 2024Забота о себе

Невеста во время свадьбы узнала об измене жениха и нашла способ отомстить

Фото: Samantha Gades / Unsplash

Невеста узнала об измене жениха сразу после церемонии бракосочетания и нашла неожиданный способ отомстить. Ее историю опубликовало издание Daily Star.

31-летняя героиня истории рассказала, что в день свадьбы застукала своего мужа, в которого была влюблена со школы, целующимся с ее лучшей подругой. Девушка уточнила, что тревожные сигналы были и раньше, но она не обращала на них внимания, так как доверяла обоим.

Обманутая невеста отметила, что впервые заметила странности, когда во время покупки свадебных нарядов ее лучшая подруга исчезла. Вскоре выяснилось, что и жених, выбиравший костюм в соседнем отделе, тоже пропал. По ее словам, парочку нашли в примерочной, стоявшими вместе в подвенечных нарядах. «Джиа сказала, что просто хотела примерить платья, так как в следующем году тоже собирается выйти замуж, а моего жениха попросила изобразить ее мужа», — вспоминает автор поста.

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По словам женщины, в день свадьбы странное поведение повторилось. Она уточнила, что сначала они оба опоздали на церемонию бракосочетания, а после торжественной части вместе исчезли. «Пока мы все их искали, одна из моих подруг сказала, что они целуются на улице, и показала доказательства. Я была так зла», — возмутилась молодая женщина. Она добавила, что взяла микрофон и рассказала всем гостям, что происходит между ее мужем и подругой. Спустя несколько часов она подала заявление о разводе.

Девушка призналась, что ненамеренно, но все же отомстила подруге: в итоге она стала встречаться с женихом подруги, который тоже оказался обманут.

Ранее другая девушка рассказала историю о том, как ее отношения разрушились из-за нижнего белья. Она уточнила, что ее парень стал отдаляться от нее после того, как нашел чистые трусы с небольшим обесцвеченным пятном.

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      Алиса Дмитриева
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