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13:11, 11 сентября 2024Россия

Под Москвой школьник упал замертво на тренировке по карате

В Подмосковье школьник упал на пол на тренировке по карате, его не спасли

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В городе Истре Московской области 14-летний мальчик упал замертво на тренировке по карате. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

ЧП произошло 10 сентября, однако известно о нем стало только сейчас. Школьник почувствовал себя плохо во время разминки. Он побледнел, после чего упал на пол.

Тренер не смог помочь потерявшему сознание ребенку. По предварительным данным, к трагическому исходу привела острая сердечная недостаточность.

Ранее в Москве другой школьник попал в больницу после посещения батутно-акробатического центра. Выяснилось, что его стало плохо из-за действий тренера, который заставил мальчика выполнять бесконечные отжимания.

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      Алан Босиков
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