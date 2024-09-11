Под Москвой школьник упал замертво на тренировке по карате

В городе Истре Московской области 14-летний мальчик упал замертво на тренировке по карате. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
ЧП произошло 10 сентября, однако известно о нем стало только сейчас. Школьник почувствовал себя плохо во время разминки. Он побледнел, после чего упал на пол.
Тренер не смог помочь потерявшему сознание ребенку. По предварительным данным, к трагическому исходу привела острая сердечная недостаточность.
Ранее в Москве другой школьник попал в больницу после посещения батутно-акробатического центра. Выяснилось, что его стало плохо из-за действий тренера, который заставил мальчика выполнять бесконечные отжимания.