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18:35, 23 апреля 2024Россия

В Москве школьник попал в больницу с разрывом сосудов после наказания от тренера

В Москве тренер заставил мальчика выполнять бесконечные отжимания, он в больнице

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Москве школьник попал в больницу на следующий день после тренировки в батутно-акробатическом центре. Причиной этого стало наказание, которое назначил мальчику тренер, сообщает Telegram-канал Baza.

Педагогу не понравилось плохое поведение воспитанника, и он заставил школьника выполнять бесконечные отжимания. Тренер игнорировал жалобы ребенка, который отжимался на протяжении часа.

На следующий день мальчик почувствовал себя плохо. Родители доставили его в травмпункт, где у их сына выявили разрыв мелких кровеносных сосудов из-за перенапряжения. Мать школьника написала заявление в полицию.

Ранее в Нижегородской области заметили повешенную на забор воспитанницу детского сада. По словам очевидицы, запечатленная на видео женщина, которая сначала наблюдала за ребенком, а затем сняла его с забора, была воспитательница. После публикации видео женщину отстранили от работы.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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