В Москве школьник попал в больницу с разрывом сосудов после наказания от тренера

В Москве тренер заставил мальчика выполнять бесконечные отжимания, он в больнице

В Москве школьник попал в больницу на следующий день после тренировки в батутно-акробатическом центре. Причиной этого стало наказание, которое назначил мальчику тренер, сообщает Telegram-канал Baza.

Педагогу не понравилось плохое поведение воспитанника, и он заставил школьника выполнять бесконечные отжимания. Тренер игнорировал жалобы ребенка, который отжимался на протяжении часа.

На следующий день мальчик почувствовал себя плохо. Родители доставили его в травмпункт, где у их сына выявили разрыв мелких кровеносных сосудов из-за перенапряжения. Мать школьника написала заявление в полицию.

Ранее в Нижегородской области заметили повешенную на забор воспитанницу детского сада. По словам очевидицы, запечатленная на видео женщина, которая сначала наблюдала за ребенком, а затем сняла его с забора, была воспитательница. После публикации видео женщину отстранили от работы.