В России повешенную на заборе воспитанницу детского сада сняли на видео

В Поволжье воспитательница детсада повесила девочку на заборе и попала на видео

В Поволжье сняли на видео повешенную на заборе воспитанницу детского сада. Ролик опубликовало издание «NewsNN | Нижний Новгород» в Telegram.

На кадрах, снятых в городе Лукоянов Нижегородской области, видно стоящего у веранды ребенка. Девочка не может отойти, поскольку ее за одежду подвесили на одну из досок забора. Неподалеку от нее стоит женщина — воспитательница, как утверждает снявшая видео очевидица. Через некоторое время она подходит к забору, жестом делает внушение ребенку и снимает его с забора.

Посмотревшие запись родители девочки обратились к заведующей. Та заявила, что ролик начинается не с начала «и еще надо доказать, что это она», пояснила мать ребенка. Журналисты также связались с руководством детсада, где им заявили, что воспитательницу отстранили от работы. В дошкольном учреждении добавили, что в связи с попавшим на видео эпизодом проводится служебное расследование. При этом там отказались признать действия сотрудницы непрофессиональными.

Ранее в Москве няню коррекционного детсада обвинили в избиении ребенка. Мать пострадавшего заявила, что у ее ребенка образовался кровоподтек под глазом. В учреждении заявили, что мальчик ударился о стул.