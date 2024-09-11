Полковник высказался о ходе контрударов Российской армии в Курской области

Полковник Матвийчук: контрудар под Курском может перерасти в контрнаступление

Российские военные начали наносить контрудары в Курской области, в ближайшее время они могут перерасти в контрнаступление и завершиться освобождением региона, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Пока мы говорим о контрударе, которые может перерасти в контрнаступление благодаря решительным действиям морской пехоты, десантников по освобождению региона. Это стало возможно, потому что выполнена первая фаза по обескровливанию группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожены основная живая сила и техника в Курской области. Так что, при благоприятных условиях, тактический успех скоро перерастет в оперативный», — считает Матвийчук.

Полковник рассказал, что ВСУ в регионе не удалось построить качественную оборону, соответствующие сооружения там носят временный характер. Но главной проблемой противника Матвийчук считает отсутствие глубоких резервов.

«Свободных резервов у группировки в Курской области сейчас нет. Если перебрасывать — то с донецкого фронта, а он и так сыпется. Так что, вероятно, в ближайшее время вся группировка в российском регионе будет уничтожена», — заключил полковник.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России выбили украинские войска из населенных пунктов Снагость и Апанасовка. Помимо этого, поступала информация о взятии под контроль сел Коренево, Кульбаки, Мартыновка и поселка Нечаев. Также зачищены Гордеевка и 10-й Октябрь.