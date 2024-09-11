Популярная певица пришла на Неделю моды в костюме помпона

Американская певица Джоджо Сива пришла на Неделю моды в костюме черного помпона

Популярная американская певица Джоджо Сива пришла на Неделю моды в Нью-Йорке в костюме помпона. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

21-летняя звезда вышла на публику в меховом круглом наряде до колена черного оттенка, полностью закрывающем руки. Помимо этого, она надела неоново-зеленые ботинки с изображением монстров и блестящие солнцезащитные очки. Сива собрала волосы и нанесла макияж, накрасив лоб зеленой краской.

В августе внешний вид Кэти Холмс на новых фото папарацци высмеяли в сети фразой «неряшливая капуста». Папарацци заметили 45-летнюю знаменитость во время прогулки по Нью-Йорку.