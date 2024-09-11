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09:36, 11 сентября 2024Из жизни

Порывы сильного ветра унесли нижнее белье и оставили тысячи людей без трусов

В Китае сильный ветер унес нижнее белье, которое сушилось на балконах

Кадр: The Guardian

Из-за усилившегося ветра тысячи жителей китайского города Чунцин остались без трусов. Об этом сообщает издание The Guardian.

Порывы ветра ускорились до 34 метров в секунду после того, как власти попытались прервать засушливую погоду и вызвать осадки искусственным путем. Это произвело неожиданный эффект: буря не только валила деревья и рекламные щиты, но и унесла нижнее белье, которое сушилось на балконах. Поскольку Чунцин — огромный город, в котором живут 32 миллиона человек, по небу пронеслось впечатляющее количество трусов и бюстгальтеров.

Многочисленные видео в приложении Douyin (китайский аналог TikTok) показывают нижнее белье, которое падает с балконов из-за сильного ветра, висит на деревьях и валяется на улицах. «Жители Чунцина никогда не забудут этот непростой день», — шутят в китайских соцсетях.

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«Только вышла на улицу, как вдруг ливень, и с неба стали валиться трусы», — написала в соцсети Weibo одна из пользовательниц. «На самом деле, это довольно романтично, — говорится в другом комментарии. — Можно во время прогулки подобрать на улице белье возлюбленной». Третий пользователь жалуется, что после бури у него пропали новенькие трусы Calvin Klein.

Журналист The Guardian обратился в магазин нижнего белья в центре Чунцина и поинтересовался, повлияло ли необычное метеорологическое явление на продажи. Ему ответили, что действительно ожидают роста спроса, но не из-за ветра, а по другой причине: в сентябре обычно наступает «сезон покупки нового нижнего белья».

Ранее сообщалось, что в Китае сильный ветер разбил окна многоэтажного дома и унес троих спящих людей. Жертвами стихии стали четыре человека, еще десять человек пострадали из-за экстремальных погодных условий.

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      Олег Парамонов
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