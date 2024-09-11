Потрясенный изменой жены мужчина решил отомстить ее любовнику и получил совет

За советом к эксперту по отношениям Энни Лейн обратился мужчина, потрясенный изменой жены. Он признался, что решил отомстить, но получил от специалистки совет, который опубликовало издание MLive.

Мужчина рассказал, что его жена уже несколько лет изменяет ему и ведет интимную переписку с любовником. Однажды он отправил гневное сообщение сопернику, после чего жена заверила, что рассталась с любовником. Однако обманутый муж не поверил ей.

«Я уже много раз слышал от супруги, что она разорвала те отношения, но это ложь. Жена просила не сообщать супруге любовника об их связи, иначе развод в той паре неизбежен. Но почему это должно меня волновать? Разве та женщина не должна знать, что ей изменяют?» — написал он.

Лейн ответила, что жена любовника имеет право знать о его романе, но рассказать об этом должен муж, а не посторонний человек. Эксперт по отношениям порекомендовала не сосредотачиваться на чужих отношениях, а работать над своими.

«Обратитесь с женой к семейному психологу. Постарайтесь понять, почему ей нужна эмоциональная связь с другим мужчиной, а не с вами. Может быть, вы чему-то научитесь. Позвольте той семье самой разобраться в своих проблемах. Когда мы лжем любимым, мы только вредим себе, поэтому предполагаю, что неверный муж уже страдает», — высказалась Лейн.

Ранее к специалистке по отношениям Колин Нолан обратилась девушка, признавшаяся, что не может доверять своему парню, потому что он постоянно врет ей по мелочам. Нолан ответила, что причиной вранья может быть как раз то, что парень чувствует недоверие.