Россиян возмутил «ПиVонер»

Жители Бийска возмутились алкомаркетом с пионерами

Жители Бийска в соцсетях возмутились названием алкомаркета «ПиVонер», а также использованием в его оформлении скульптур пионеров. Об этом сообщает «Подъем».

Жителей также возмутило соседство магазина с детской площадкой. При этом в администрации города сообщили, что на магазин не было жалоб, и власти «не могут диктовать коммерческой структуре условия насчет брендирования».

На «ПиVонер» обратили внимание в барнаульском Сталин-центре. Глава совета центра Сергей Матасов сообщил, что собирается выяснить, насмехательство это или популяризация Советского Союза.

В самом алкомаркете уверяют, что это дань уважения СССР. Управляющий рассказал, что заведение — это магазин и мини-музей, а буква «V» в названии «выглядит патриотично».

Ранее в Благовещенске на улице Ленина появилась инсталляция, посвященная пельменям. В основу композиции легли китайский и русский пельмени. Они разнятся по форме и внешнему виду, но лежат на одном блюде, а рядом — китайские палочки и вилка.