Секс-символ советского кино рассказала о пережитой клинической смерти

Актриса Наталья Андрейченко рассказала о пережитой клинической смерти

Заслуженная артистка России, звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко рассказала в интервью «Ленте.ру» о пережитой клинической смерти.

По мнению актрисы, смерти не существует. «Есть переход в другое энергетическое состояние, более интересное, совершенное. Я это познала через две клинические смерти, через конкретные выходы из физического тела. Поэтому я знаю это на опыте — хренак-с, выскочила и балдею, летаю, все вижу, страны разные посещаю, вижу, что мама, бабушка делают, как папа в истерике бьется, потому что я уже умерла», — вспомнила секс-символ советского кино.

В интервью «Ленте.ру» Наталья Андрейченко также объяснила феноменальный успех песни «Ветер перемен».