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12:31, 12 сентября 2024Культура

Звезда «Мэри Поппинс» объяснила феноменальный успех песни

Актриса Андрейченко объяснила феноменальный успех песни «Ветер перемен»

Кадр: фильм «Мэри Поппинс, до свидания»

Заслуженная артистка России и звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко объяснила феноменальный успех песни «Ветер перемен». Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

По словам актрисы, композиция является ее любимой из «Мэри Поппинс». «Потому что текст настолько феноменален, настолько опередил время и остается таким современным. Это называется не просто шлягером, но шедевром. [Наум] Олев — великий поэт, но ничего подобного он тогда еще не создавал. А тут целое поколение выросло на "Ветрах перемен", которые учат верить, ждать, быть добрым, благодарным», — отметила она.

Ранее Наталья Андрейченко призналась в странных запретах для своего ребенка.

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