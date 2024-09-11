Скульптура «Закон есть закон» в Подмосковье оказалась незаконной

В Подольске отказались узаконивать статую Фемиды

Статуя Фемиды «Закон есть закон», расположенная во дворе городского суда, оказалась незаконной постройкой, при этом ее не стали узаконивать или ремонтировать. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на депутата местного совета Алексея Старчака.

По его словам, администрация города сообщила, что «ничего не будут делать» с памятником. «Ни в плане ремонта, ни в плане принятия мер для узаконивания. Хотя у них есть полномочия в рамках надзора в сфере благоустройства: как выдать предписание, так и оштрафовать», — сказал он.

Депутат в июле сообщил, что находящаяся во дворе суда композиция разваливается, а выделить средства на ремонт невозможно, так как постройка незаконна и не стоит на инвентаризационном учете суда.

Ранее в Ревде Свердловской области рабочие хотели демонтировать памятник Владимиру Ленину для ремонта, но он оказался слишком прочным.