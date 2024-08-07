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14:16, 7 августа 2024Экономика

Из российского города не смогли убрать Ленина

В свердловской Ревде не смогли демонтировать памятник Ленину

Кадр: «Ревда-инфо»

В Ревде Свердловской области рабочие хотели демонтировать памятник Владимиру Ленину для ремонта, но он оказался слишком прочным. Об этом сообщает «Подъем».

Изначально рабочие планировали снять скульптуру с постамента, однако не смогли сдвинуть памятник. Тогда подрядчик решил разрушить постамент, но в итоге сломал гидромолот, а памятник остался на месте.

«Ремонтировать его [памятник] будут 50 календарных дней, после чего в течение 20 календарных дней с ним должны произвести монтажные работы. Его не в Ревде будут делать, у нас нет таких мастерских», — объяснили в администрации. Местных жителей, оказавшихся недовольными тем, что при попытках сдвинуть памятник с места рабочие перерыли всю близлежащую территорию, заверили, что ее благоустроят.

Ранее в Москве памятник Владимиру Ленину облили красной краской. Испачканными оказались голова, торс и руки статуи. Вскоре памятник отмыли.

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      Мария Черкасова
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