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09:39, 11 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно о продвижении ВС России в Горняке

«Страна»: подразделения ВС России замечены в Горняке

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В городе Горняк, находящемся в десяти километрах к северо-востоку от Курахово Донецкой народной республики (ДНР), были замечены небольшие подразделения Вооруженных сил (ВС) России, пишет украинское издание «Страна.ua».

«В Горняке Донецкой области замечены небольшие группы российских войск, сообщают местные паблики», — заявили в издании. Отмечается, что в городе находятся значительное количество местных жителей, включая детей, родители которых прячут их от насильственной эвакуации киевскими властями.

О том, что российские военные вплотную подошли к Горняку сообщал украинский военно-аналитический ресурс Deep State. Помимо этого, «Страна» отмечает, что ВС России продолжают наступать на Курахово и Кураховское водохранилище — к крупным укрепрайонам украинской армии.

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      Валентин Карант
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