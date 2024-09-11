В Харьковской области расширят зову принудительной эвакуации

Глава Харьковской ОВА рассказал о расширении зоны принудительной эвакуации

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов рассказал о расширении зоны принудительной эвакуации в регионе в своем Telegram-канале.

«Планируем на ближайшем заседании совета обороны области рассмотреть решение расширить зону принудительной эвакуации семей с детьми из 29 населенных пунктов трех общин Купянского района», — написал чиновник.

По его словам, под эвакуацию попадет около 270 детей с родителями.

Ранее в Сумской ОВА объявили обязательную эвакуацию из трех населенных пунктов: Глухова, Свессы и Эсмани. Вопросы первого этапа эвакуации местные власти обсудили в ходе выездного заседания координационного штаба.