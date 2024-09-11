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19:50, 11 сентября 2024Экономика

В Минфине заговорили о снижении ипотечных ставок

Минфин: высокие ставки по ипотеке будут не всегда

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Высокие ставки по ипотеке — временное явление, и в будущем можно рассчитывать на их снижение. Об этом заявил директор департамента Минфина Алексей Яковлев в подкасте «Легкие деньги» на Первом канале.

По словам Яковлева, ипотека подешевеет в том случае, если Банк России снизит ключевую ставку. «Пройдет какое-то время, прежде чем они (ставки — прим. «Ленты.ру»)снизятся, но мы все-таки исходим из того, что когда-то это произойдет, что эти ставки снизятся», — отметил чиновник.

Яковлев добавил, что гражданам, которые нуждаются в новом жилье, но не попадают под условия льготных ипотечных программ, не стоит бояться рыночной ипотеки. Он напомнил, что в период высоких рыночных ставок по ипотеке в 2015 году банки начали предлагать рефинансирование кредитов после снижения ключевой ставки.

Ранее эксперты рынка недвижимости призвали россиян не ждать падения стоимости на жилье. Участники рынка не пойдут на массовое снижение цен в ближайшие месяцы.

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      Александра Качан
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