В США оценили предвыборные дебаты Трампа и Харрис

NYT: Харрис «превзошла ожидания многих» на дебатах

Действующий вице-президент США Камала Харрис «превзошла ожидания многих» на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщила газета The New York Times.

Отмечается, что такого мнения придерживается в том числе владелец социальной сети X Илон Маск. При этом бизнесмен продолжит поддерживать Трампа.

Похожей точки зрения придерживается The Washington Free Beacon. По мнению авторов статьи, Харрис «превзошла невысокие ожидания», несмотря на то, что озвучивала заранее заготовленные тезисы, а модераторы дебатов не задавали уточняющих вопросов.

Дебаты кандидатов в президенты США Трампа и Харрис состоялись 10 сентября на телеканале ABC News. Трамп заявил, что они стали лучшими за всю его политическую карьеру.