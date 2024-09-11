Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:07, 11 сентября 2024Интернет и СМИ

В США оценили предвыборные дебаты Трампа и Харрис

NYT: Харрис «превзошла ожидания многих» на дебатах

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Действующий вице-президент США Камала Харрис «превзошла ожидания многих» на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщила газета The New York Times.

Отмечается, что такого мнения придерживается в том числе владелец социальной сети X Илон Маск. При этом бизнесмен продолжит поддерживать Трампа.

Похожей точки зрения придерживается The Washington Free Beacon. По мнению авторов статьи, Харрис «превзошла невысокие ожидания», несмотря на то, что озвучивала заранее заготовленные тезисы, а модераторы дебатов не задавали уточняющих вопросов.

Дебаты кандидатов в президенты США Трампа и Харрис состоялись 10 сентября на телеканале ABC News. Трамп заявил, что они стали лучшими за всю его политическую карьеру.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Британия решила позволить Киеву бить ракетами Storm Shadow по России

      Фанаты «Спартака» вывесили оскорбительный баннер в адрес Соболева

      Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

      Страмоуса назначили заместителем главы Росавиации

      В США оценили предвыборные дебаты Трампа и Харрис

      В Британии заявили об отсутствии официального разрешения на удары ВСУ вглубь РФ

      Хорватия выделила Украине более 200 миллионов евро за два года

      США захотели от Зеленского подробной стратегии ударов вглубь России

      В США назвали королеву российских информационных войн

      В России призвали бить по странам Запада в случае ударов ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше