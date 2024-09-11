Россия потребовала от Бангладеш вернуть деньги за АЭС

TBS: ВЭБ.РФ потребовал от Бангладеш вернуть $630 млн по кредиту на АЭС

Российская госкорпорация ВЭБ.РФ потребовала от Бангшадеш до 15 сентября выплатить 630 миллионов долларов непогашенных и текущих процентов по кредиту, который страна взяла на строительство АЭС «Руппур». Об этом узнало местное издание TBS.

Журналисты получили доступ к письму ВЭБ в Управление экономических отношений (ERD) от 21 августа. В нем сказано, что платежи следует проводить в долларах США или юанях и зачислить на депозит в шанхайском отделении Bank of China.

В республике связали задержку с санкциями США против банков из России и отсутствием платежных каналов. Средства отправили на эскроу-счет в Bangladesh Bank, но далее они не пошли, пояснил источник в Sonali Bank.

Чиновники признают, что невыполнение требований может привести к новым штрафам и осложнениям. Переговорам о продлении срока выдачи кредита еще на два года грозит задержка на неопределенный срок.

В июне власти Бангладеш предложили использовать альтернативные методы трансакций. Например, Россия могла бы вкладывать средства в проекты внутри страны, инвестировать в фондовый рынок или импорт из республики, как в случае с Индией. Но Москва назвала вариант маловероятным и отклонила просьбу об отсрочке по погашению долга.

По состоянию на 14 августа Москва перевела 7,33 миллиарда долларов при общей стоимости строительства 12,65 миллиарда (десять процентов оплачены правительством Бангладеш). Остаток должен поступить до декабря, но страна просит отсрочить выплату, так как строительство отстает от графика. Предполагалось, что уже к концу этого года начнется выработка электроэнергии, но линии электропередачи сооружаются слишком медленно, поэтому запуск придется отложить.

Ранее стало известно, что Минфин США направит в Бангладеш высокопоставленную делегацию для обсуждения состояния ее налоговой и кредитно-денежной политики. Визит потребовался после смены власти в республике — на фоне массовых протестов премьер Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну 5 августа.