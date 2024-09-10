Разбираться с финансами лишившейся правительства страны приедут американцы

Делегация Минфина США обсудит в Бангладеш состояние финансов республики

Министерство финансов США после смены власти в Бангладеш направит в республику высокопоставленную делегацию для обсуждения состояния ее налоговой и кредитно-денежной политики. Об этом пишет ТАСС.

По словам помощника по международным вопросам американского министра Брента Неймана, целью переговоров станет содействие устранению уязвимых сторон в экономике Бангладеш и оказании помощи в обеспечении ее роста.

Разбираться с финансами страны делегация США приедет в Дакку 14-15 сентября. Представитель Минфина пообещал выразить поддержку продолжающемуся взаимодействию Бангладеш с Международным валютным фондом и другими мировыми финансовыми институтами, оказывающими помощь этой азиатской стране. Ожидается, что в переговорах примет участие глава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус — 84-летний лауреат Нобелевской премии по экономике, которого привели к власти лидеры студенческого движения.

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну 5 августа. В протестах против нее приняла участие молодежь, недовольная высоким уровнем безработицы и отсутствием перспектив, напоминает агентство. После отъезда политика в стране продолжились беспорядки, по требованию оппозиции президент распустил парламент. На фоне событий была приостановлена торговля с Индией, в стране, занимающей второе после Китая место по объему производимого и экспортируемого текстиля, остановилась работа почти трети фабрик по производству одежды.