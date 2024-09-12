Американский миллиардер прокомментировал решение США по ракетам ATACMS

Сакс: США идут на риск, готовясь дать Киеву разрешение на удары ATACMS по России

США идут на риск, готовясь дать Украине разрешение наносить удары по целям на территории России американскими дальнобойными баллистическими тактическими ракетами ATACMS. Об этом в социальной сети Х заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.

«Белый дом готов дать зеленый свет на использование американских ракет для ударов по целям в глубине России. (...) Зачем мы идем на этот риск? Украина не является ни союзником по договору, ни жизненно важным интересом», — указал предприниматель.

Сакс также напомнил, что Россия в качестве ответных мер на действия США имеет в своем арсенале «много способов» нанести ответный удар.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти США могут разрешить Украине наносить удары по территории России ракетами Army Tactical Missile System (ATACMS). На вопрос о том, может ли президент США Джо Байден снять данный запрет, госсекретарь ответил: «Мы никогда не исключаем».