Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:41, 12 сентября 2024Мир

Американский миллиардер прокомментировал решение США по ракетам ATACMS

Сакс: США идут на риск, готовясь дать Киеву разрешение на удары ATACMS по России

Фото: army.mil / Wikipedia

США идут на риск, готовясь дать Украине разрешение наносить удары по целям на территории России американскими дальнобойными баллистическими тактическими ракетами ATACMS. Об этом в социальной сети Х заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.

«Белый дом готов дать зеленый свет на использование американских ракет для ударов по целям в глубине России. (...) Зачем мы идем на этот риск? Украина не является ни союзником по договору, ни жизненно важным интересом», — указал предприниматель.

Сакс также напомнил, что Россия в качестве ответных мер на действия США имеет в своем арсенале «много способов» нанести ответный удар.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти США могут разрешить Украине наносить удары по территории России ракетами Army Tactical Missile System (ATACMS). На вопрос о том, может ли президент США Джо Байден снять данный запрет, госсекретарь ответил: «Мы никогда не исключаем».

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Умер один из отцов-основателей российского телевидения Николай Сванидзе. Он скончался в 69 лет после тяжелой болезни

      В Британии правительство Стармера назвали отвратительным из-за помощи Украине

      На входящем в оборонно-промышленный комплекс российском заводе вспыхнул пожар

      Рост цен в Аргентине вновь начал ускоряться

      Дональд Трамп призвал уволить всех сотрудников ABC после дебатов

      В России призвали проверить владельцев розданных с 1992 года «кишлачным методом» паспортов

      Двое юношей похитили учителя ради выкупа и попытались скормить его крокодилам

      Зеленский раскритиковал мирный план Бразилии и Китая

      Россиянам со средним доходом назвали подходящие варианты ипотеки

      В России спрогнозировали рекордные продажи машин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше